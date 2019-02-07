Osmaniye'de Bin Ihlamur Fidanı Dağıtıldı
1 saat önce
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından törenle bin ıhlamur fidanı dağıtıldı.
Osmaniye
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından törenle bin ıhlamur fidanı dağıtıldı.
Kurum binasında düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Müdürü İbrahim Sağlam
ve çiftçiler katıldı.
Sağlam, burada yaptığı açıklamada, kentte ıhlamur yetiştiriciliğini teşvik etmenin ve yaygınlaştırılmasını sağlamanın önemli olduğunu belirtti.
Ihlamurun değerli bir bitki olduğunu ifade eden Sağlam, "Tıbbi ve aromatik bitki kapasitemizin artırılması, orman köylülerinin gelir artışının sağlanması, ıhlamur ve ıhlamur balı ihtiyaçlarının yerli imkanlarla sağlanması, yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması amaçlarına yönelik olarak bin adet tüpler halinde ıhlamur fidanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki çiftçilerimize dağıtılan ıhlamur ağacının çiçeği, yaprağı ve kerestesi değerli çok özel bir bitkidir. Bütün bunların yanı sıra kilogram fiyatı da altınla yarışmaktadır. Ekonomik getirisinin de olduğunu bilerek farkındalık oluşturmayı amaçladık" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ıhlamur fidanları çiftçi ve orman köylülerine dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:06 Kaynak: AA
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