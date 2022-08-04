Kadirli- Sumbas kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna gelen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, bir anda alev aldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de akaryakıt istasyonunda otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında - Son Dakika

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