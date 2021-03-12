Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurtuluş Mahallesi Oruç Baba Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti