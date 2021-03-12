Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı
12.03.2021 16:57
Düziçi ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Düziçi ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurtuluş Mahallesi Oruç Baba Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
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