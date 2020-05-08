Osmaniye'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlık yetkilileri, apartmanda yaşayanların her türlü ihtiyacının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağını belirtti.

Yeşilova Mahallesi Şehit Bülent Onay Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan 3 vatandaşın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine ilçe kaymakamlığınca apartmana giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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