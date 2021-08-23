Kadirli'de bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi evinin avlusunda ölü bulundu.
Çaygeçit köyünde yaşayan Sadettin Hazar'dan (53) haber alamayan yakınları evine gitti.
Hazar'ın, evinin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Hazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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