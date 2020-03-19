Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Refik Cesur Bulvarı'nda çıkan bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili A.B. (20), K.D.(20) ve M.E.B'yi (22) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düziçi ilçesinde 16 Mart'ta, V.B ile husumetli olduğu iddia edilen A.B, K.D, M.E.B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu V.B. ağır yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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