Osmaniye'de bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'de bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünün karantina altına alınmasına karar verildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünün karantina altına alınmasına karar verildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tozlu köyünde bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu köyde temas ettiği kişilerin bulunmasından dolayı filyasyon tedbirleri kapsamında köyün karantina altına alınmasına karar verildi. Kadirli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararda "İlçemiz Tozlu köyünde Covid-19 pozitif tanısı konan hastanın filyasyon çalışması temas öyküsü olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak halk sağlığını korumak ve Korona virüs salgınının kontrolü amacı ile İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 18.04.2020 tarih ve 08.00'dan itibaren Tozlu köyüne ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." denildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:08 Kaynak: İHA
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