Osmaniye'de bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mecidiye köyünün, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmasına karar verildi.



Kadirli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararda, "İlçemiz Mecidiye köyünde Covid-19 pozitif tanısı konan hastanın filyasyon çalışması temas öyküsü olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak halk sağlığını korumak ve Korona virüs salgınının kontrolü amacı ile İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 18.04.2020 tarih ve saat 24.00'dan itibaren Mecidiye köyüne ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.



Daha öncede ilçeye bağlı Tozlu köyünde karantina kararı alınmıştı. Böylelikle Kadirli ilçesine bağlı 2 köyde karantina uygulamasına geçildi. - OSMANİYE