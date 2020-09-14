Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyü karantinaya alınarak köye giriş çıkışlar 14 gün süre ile kısıtlandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyü karantinaya alınarak köye giriş çıkışlar 14 gün süre ile kısıtlandı. Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kadirli ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyünde Covid-19 vakası görülmesinden dolayı filyasyon çalışması kapsamında Tatarlı köyü 14.09.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren 27.09.2020 Pazar günü saat 08.00'e kadar köye giriş çıkışlar kısıtlanarak karantinaya alındı. - OSMANİYE

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