Osmaniye'de bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla merkeze bağlı Çardak köyü karantinaya alındı. Kuruldan yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Çardak köyünde 6 Kasım 2020 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Çardak köyü karantinaya alındı" denildi.

Ayrıca, 28 Kasım tarihinde karantina uygulanan bir sitenin karantina süreci kaldırıldı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesinde 4 blok 113 hane bulunan bir sitenin A blokta 4, B blokta 4, C blokta 2 olmak üzere 28 Ekim 2020 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla 3 Kasım 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sitenin A, B ve C blokları karantinaya alınmıştır. 16 Kasım 2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantina 16 Kasım 2020 tarihi itibari ile kaldırılmıştır." - OSMANİYE