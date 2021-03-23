Osmaniye'de bir köy ve bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'de bir köy ve bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Selimiye köyü ile Esenevler Mahallesi 15551 sokakta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köy ve apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.