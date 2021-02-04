Osmaniye'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 'nca mahalleye giriş çıkışların 4 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırıldığı belirtildi.

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