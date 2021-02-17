Osmaniye'de bir mahallede karantina kaldırıldı - Son Dakika

Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde 4 Şubat'ta başlatılan karantina uygulaması yeni vakaların çıkmaması nedeniyle kaldırıldı.

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Şubat'ta karantinaya alınan merkez Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "4 Şubat 2021 tarih ve 7 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. maddesinde ilimiz merkez ilçe Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde 24 Şubat 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 7 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde 5 hanede ikamet etmeleri nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sağlık personellerinin haricinde Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinin karantinaya alınması kararı verilmiştir. Yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın kaldırılmasına karar verildi" denildi - OSMANİYE