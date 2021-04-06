Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İrfanlı Mahallesi Cevdet Yeşil Sokak'ta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de bir sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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