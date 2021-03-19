Osmaniye'de bir sokak ve iki apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'de bir sokak ve iki apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
19.03.2021 21:07
Osmaniye'de bir sokak ve iki apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Osmaniye'de bir sokak ve iki apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hacı Osmanlı Mahallesi Şehit Ökkeş Pehlivan Sokak ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Murat Karaman Sokak'ta bulunan iki apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu sokak ve iki apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
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