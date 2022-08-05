Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı

05.08.2022 14:46
Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şüphelisi şahıs en son çaldığı biber makinesiyle yakayı ele verdi.

Osmaniye'de birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şüphelisi şahıs en son çaldığı biber makinesiyle yakayı ele verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Alibekirli Mahallesi'nde çalınan biber çekme makinesinin bulunması için çalışma başlattı. Makinenin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler biber çekme makinesini çalan şahsın E.B. odluğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonrası adresi belirlenen şüpheli şahıs yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adreste yapılan aramada çalınan biber makinesi bulunamazken şahsın makineyi Hacı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan bir işyerine sattığı belirlendi. Geri alınan makine sahibine teslim edilirken E.B. isimli şahsın 2 adet motorlu testere, 1 adet pasta-cila makinesi, 1 adet araç aküsü, 1 adet fırın, 1 adet bisiklet ile 1 adet ağaç hızarı tezgahı çaldığı tespit edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biber çekme makinesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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