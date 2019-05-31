Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de bireysel sulama projelerine hibe desteği
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Osmaniye'de bireysel sulama projelerine hibe desteği

1 saat önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bireysel sulama projelerine hibe desteği verilen çiftçilerle proje sözleşmesi imzalandı.

Osmaniye'de bireysel sulama projelerine hibe desteği, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bireysel sulama projelerine hibe desteği verilen çiftçilerle proje sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, bakanlıkça onaylanan 46 projeye yüzde 50 hibe desteği verildiğini belirtti.

Projelere 1 milyon 223 bin 574 lira hibe talebi olduğunu ifade eden Sağlam, "Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için Bakanlığımızca bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Bu güne kadar 120 çiftçimiz bu desteklerden faydalandı. Bu yıl ilimizden başvuru yapılan ve hibe desteği onayı verilen 46 projeye 1 milyon 223 bin 574 lira destek bekliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:09 Kaynak: AA
İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel
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