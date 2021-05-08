Osmaniye'de bisiklet ve cep telefonu hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Osmaniye'de bir apartmandan 2 bisiklet ile cep telefonu çaldıkları güvenlik kamerası kaydından belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi'ndeki bir apartmandan 2 bisiklet ve ayakkabı ile Mimar Sinan Mahallesi'nde park halindeki elektrikli bisikletin ön gözündeki cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 bisiklet ve ayakkabıyı T.C. ve Ö.A'nın, cep telefonunu ise G.A'nın çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Bisiklet hırsızlığı apartmanın, cep telefonunun çalınması ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.