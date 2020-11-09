Osmaniye'de bu yıl 476 bin 199 dekar alan sulandı - Son Dakika

Osmaniye'de 2020 sezonunda 476 bin 199 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de tatlı suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu bakımdan suyun depolanması, sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırılması ve bu süreçte su kaybının minimuma indirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulana ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim desenini çeşitlenmesi ve çiftçi gelirlerinde artışa neden olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Osmaniye'de 1 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 31 Ekim 2020 tarihinde sona erdiğini kaydeden Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Osmaniye ilimiz ve ilçelerimizde toplam 476 bin 199 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Osmaniye il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 476 bin 199 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 420 milyon 209 bin 917 TL katkı sağlandı. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." ifadelerini kullandı.