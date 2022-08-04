İkamete yapılan operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ve otomobil parçası, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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