Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

04.08.2022 13:49
Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Osmaniye'de bulundukları evde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de bulundukları evde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir eve çalıntı malzeme getirilip depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İkamete yapılan operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ve otomobil parçası, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.R.E. ve A.A.A, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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