Osmaniye'de caddede 1900 avro bulan kişi parayı emniyete teslim etti - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi, yolda yürürken bulduğu 1900 avroyu Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
Çoşkunlar Caddesi'nde yürüyen 61 yaşındaki emekli Veli Özaktürk, bir kuyumcu önünde 1900 avro buldu.
Özaktürk, sahibine ulaşamadığı parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
Polis, Özaktürk'e teşekkür ederek, parasını kaybeden kişiyi belirleyip 1900 avroyu verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:53 - Kaynak: AA
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