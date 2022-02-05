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Caddelere giysi, tekstil ve oyuncak kumbaraları yerleştirildi - Son Dakika

Caddelere giysi, tekstil ve oyuncak kumbaraları yerleştirildi

05.02.2022 12:49

Kadirli ilçesinde kullanılmış giysi, tekstil ve oyuncakların geri dönüşümde değerlendirilmesi için farklı noktalara 100 kumbara yerleştirildi.

Kadirli ilçesinde kullanılmış giysi, tekstil ve oyuncakların geri dönüşümde değerlendirilmesi için farklı noktalara 100 kumbara yerleştirildi.

Kadirli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yerleştirilen kumbaralarla, kullanılmış giysi, tekstil ve oyuncakların kullanılabilir olanlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılamayacak durumdakilerin de diğer atıklara karışmadan nitelikli ham madde olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kumbaralarında toplanan giysi, oyuncak ve diğer ürünlerin geri dönüşümle değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Malzemelerden kullanılabilir olanların belediye aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Tarhan, "Tekstil ürünlerinin kazandırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi anlamında Kadirli'mizin çeşitli yerlerine kumbara koyuyoruz. İnşallah bunları toplayarak geri dönüşüme kazandıracağız. Kullanılamayacak olanlar ham madde olarak geri dönüşüme gönderilecek. Proje, 4 yıl boyunca devam edecek. Sıfır atık anlamında da ekonomiye önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Caddelere giysi, tekstil ve oyuncak kumbaraları yerleştirildi
Caddelere giysi, tekstil ve oyuncak kumbaraları yerleştirildi
Caddelere giysi, tekstil ve oyuncak kumbaraları yerleştirildi

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Hamster Coin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Caddelere giysi, tekstil ve oyuncak kumbaraları yerleştirildi - Son Dakika


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