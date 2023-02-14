Osmaniye'de çadır kentte yangın - Son Dakika
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Osmaniye'de çadır kentte yangın

14.02.2023 00:35
Osmaniye'de çadır kentte yangın

Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı

Osmaniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de çadır kentte yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de çadır kentte yangın - Son Dakika
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