Osmaniye'de çaldığı otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden çaldığı otomobille kaçmaya çalışan zanlı, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçe ilçesinde 2 hırsızlık olayına karışan ve bir hafif ticari aracı çalarak kaçan A.E'nin Osmaniye'ye geldiğini tespit etti.

Çaldığı araçla kaçmaya başlayan A.E, kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Şüpheli ve çaldığı araç, Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.