Osmaniye'de çaldıkları altını toprağa gömen 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları altınları toprağa gömen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunbanı Mahallesi'ndeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi saklandıkları evde gözaltına aldı.
Zanlıların çaldığı 100 gram altın da yakalandıkları evin bahçesinde toprağa gömülü bulundu.
- Kaynak: AA
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