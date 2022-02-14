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Osmaniye'de çalınan motosiklet parçalanmış olarak bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de çalınan motosiklet parçalanmış olarak bulundu

14.02.2022 17:28
Osmaniye'de çalınan motosiklet parçalanmış olarak bulundu

Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince parçalanmış halde bulundu.

Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince parçalanmış halde bulundu.

B.G'ye ait motosikletin çalındığı bilgisinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince başlatılan çalışma sonucu motosikletin kent merkezinde bulunan F.G'nin evinde olduğunu belirlendi.

Eve yapılan operasyonda motosiklet parçalanmış halde bulundu, F.G. ve olaya karıştığı belirlenen N.Y. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de çalınan motosiklet parçalanmış olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de çalınan motosiklet parçalanmış olarak bulundu - Son Dakika
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