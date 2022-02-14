Osmaniye'de çalınan motosiklet parçalanmış olarak bulundu - Son Dakika

Kadirli ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince parçalanmış halde bulundu.
B.G'ye ait motosikletin çalındığı bilgisinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince başlatılan çalışma sonucu motosikletin kent merkezinde bulunan F.G'nin evinde olduğunu belirlendi.
Eve yapılan operasyonda motosiklet parçalanmış halde bulundu, F.G. ve olaya karıştığı belirlenen N.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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