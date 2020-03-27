Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayıp satan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayıp satan 1 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayarak internet üzerinden sattığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayarak internet üzerinden sattığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı araçların parçalara ayrılarak internetten satıldığı ihbarı üzerine Düziçi'ne bağlı Pirsultanlı köyündeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce çalıntı ihbarı verilen bir otomobil parçalanmış halde bulundu, M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Otomobil ise sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:06 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek