Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayıp satan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayarak internet üzerinden sattığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı araçların parçalara ayrılarak internetten satıldığı ihbarı üzerine Düziçi'ne bağlı Pirsultanlı köyündeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce çalıntı ihbarı verilen bir otomobil parçalanmış halde bulundu, M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Otomobil ise sahibine teslim edildi.