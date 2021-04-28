Osmaniye'de çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de çalıntı motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği motosikletli iki kişiye "dur" ihtarında bulundu. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sonucu yakalanan iki kişinin kullandığı motosikletin çalıntı kaydının belirlenmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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