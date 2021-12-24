Osmaniye'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 80 HJ 167 ve 06 RHJ 03 plakalı iki otomobil, Osmaniye- Toprakkale yolu Toprakkale girişinde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada motor kısmı alev alan otomobillerden biri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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