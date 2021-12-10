Çaya devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsün çaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Mustafa A'nın kullandığı 01 AC 0399 plakalı minibüs, Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde seyir halindeyken Savrun Çayı'na devrildi.
Kazada, sürücü Mustafa A. ile eşi Nuray ve oğlu Enes A. yaralandı.
Sıkıştıkları minibüsten itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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