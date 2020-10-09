Osmaniye'de çeşitli operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de, eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1176 şüpheliden 45'i tutuklandı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayı içerisinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1176 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.