Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

22.08.2022 13:06
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 265 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 265 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-22 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 265 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Uygulamalarda, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7,69 gram esrar, 790 paket gümrük kaçağı sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.

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Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı Osmaniye'de gözaltına alınan 265 kişiden 7'si tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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