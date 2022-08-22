Uygulamalarda, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7,69 gram esrar, 790 paket gümrük kaçağı sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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