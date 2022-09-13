İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 5-12 Eylül 'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde asayiş uygulamaları yapıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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