Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

13.09.2022 11:48
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 237 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 237 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 5-12 Eylül'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde asayiş uygulamaları yapıldı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 237 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Uygulamalarda, 2'si kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, çalıntı araç ve motosiklet, 179,59 gram esrar, 122,19 gram sentetik uyuşturucu, 0,5 gram eroin ve 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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