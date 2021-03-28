CHP İl Başkanlığına ait çelengi çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığına ait çelengi çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi'ndeki İl Başkanlığında bulunan parti çelenginin çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren A.D. ve C.K'yi gözaltına aldı.
Zanlılardan birinin binaya girerek çelengi çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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