Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken dayısı Kahraman Erdem arabayla önünü kesti. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Başkan Kaynar aldığı darbeyle yüzünden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Mustafa Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kaynar, Karşıyaka, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı - Son Dakika

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