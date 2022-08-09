Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı - Son Dakika
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Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı

09.08.2022 14:57
Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı

Osmaniye'de CHP'li Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla seyir halindeyken dayısının saldırısına uğradı.

Osmaniye'de CHP'li Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla seyir halindeyken dayısının saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Başkan Kaynar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken dayısı Kahraman Erdem arabayla önünü kesti. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Başkan Kaynar aldığı darbeyle yüzünden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Mustafa Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, tedavisinin ardından ifade için emniyete gitti.

Kahraman Erdem olayın ardından gözaltına alındı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kaynar, Karşıyaka, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye Başkanı Kaynar, dayısının saldırısına uğradı - Son Dakika

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