Osmaniye'de çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 'Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere 4 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Bahçe ilçesinde uygulanmak üzere yüzde 50 hibeli İl Özel İdaresi destekli "Bahçe İlçesinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hazırlandı. 70 bin TL bedeli olan projenin yüzde 50'si Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken yüzde 50'si de çiftçiler tarafından karşılandı. Kentin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle stratejik tarımsal ürünler arasında yer alan ceviz fidanından 80 çiftçi yararlanırken proje kapsamında çiftçilere 3 bin adet 'Chandler' bin adet de 'Maraş-18' çeşidi olmak üzere toplamda 4 bin adet fidan dağıtıldı.

Ceviz fidanı dikecek olan çiftçilere tavsiyede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, "Bahçe ilçesinde rakımı 1000 metrenin üzerinde olan yerlere ceviz fidanı dikimi yapacak çiftçilere 'Maraş 18' çeşidi fidan, rakım 1000 metrenin altındaki yerlere dikim yapacak çiftçilere ise 'Chandler' çeşidi ceviz fidanı dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Fidan dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nurdoğan Çınkır, Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hüseyin Selçuk, İl Genel Meclis Üyesi Ali Kılıç, Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin ve çiftçiler katıldı. - OSMANİYE