Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kırsal Dezavantajı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde çiftçilere ekipman desteği sağlandı.

Kırsal Dezavantajı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ekonomik kalkınma kümesinde bulunan köylerde çiftçilik yapan köylülere İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından çeşitli alanlarda kullanılmak üzere ekipman desteği sağlandı. 55 çiftçiye yüzde 70 hibeyle toplamda 310 milyon liralık destek verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreni ile ekipmanlar çiftçilere teslim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Fevzi Çerçi, bütün köyleri gezdiklerini ve başvuru yapan tüm çiftçilerin ekipman desteğinden yararlandığını söyledi.

Öte yandan projenin Akdeniz Bölgesi'nde ilk olarak Düziçi ilçesinde uygulandığı belirtildi. - OSMANİYE