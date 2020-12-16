Osmaniye'de çiftçiye zeytin hasadı için 1500 kasa dağıtıldı - Son Dakika

Osmaniye'de çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürünce zeytin hasadında kullanılmak üzere 1500 kasa dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, Kazmaca köyündeki kasaların dağıtımda, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli zeytin hasat kasası dağıttıklarını söyledi.

Proje tutarının 47 bin 250 lira olduğunu dile getiren Bulut, "Zeytin ve zeytinyağı sektörü ilimiz tarımında önemli bir yer tutmaktadır. Zeytin hasat kasalarının kullanımı, zeytinlerin ezilmesini ve havalanmasını sağlayarak, asitlenmeyi önlemektedir. Kasalar hasat esnasında pratik kullanıma sahip olduğundan iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.