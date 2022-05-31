Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

31.05.2022 18:35

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Zeytinlik mevkisinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada S.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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