Osmaniye'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Zeytinlik mevkisinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Tabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada S.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.