Yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 70 işçiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Mehmetli Beldesi Kölete mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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