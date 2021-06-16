Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Mehmetli Beldesi Kölete mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 70 işçiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Sumbas'taki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika