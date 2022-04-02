Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

02.04.2022 14:43
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, rüzgar ve sıcak hava nedeniyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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Osmaniye, İtfaiye, Bahçe, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika


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