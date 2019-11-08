Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü
Son Dakika Güncel Osmaniye'de çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Osmaniye'de çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

6 saat önce

Osmaniye'de çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'de çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü, System.String[]

Osmaniye'de çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı helikopter ve ekipler müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Osmaniye, Düziçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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