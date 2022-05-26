Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
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Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

26.05.2022 16:34

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Arıklıkaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması da yapılan bölgede, yangın sonucu yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bahçe'de çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
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