Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney K. ile eniştesi Fevzi A. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Güney K. tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Güney K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası Fevzi A. polise teslim oldu.