Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda R.T. ile M.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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