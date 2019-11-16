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Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, iki grubu havaya ateş açarak ayırabildi.
Polis, olaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı, olayda kullanılan 3 av tüfeğine el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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