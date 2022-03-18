Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

18.03.2022 08:43
Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan İ.B.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı Osmaniye'de zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı Osmaniye'de zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

Toprakkale, Jandarma, Hisarcık, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi
02:57 Ukraynalı asker Ruslarla çatışma anını görüntülüyordu! Mermilerin hedefi oldu
07:45 18 Mart günü yurtta hava nasıl olacak? İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 08:59:13. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement