Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi'nde Ö.A. ve S.K'ye ait iş yerinde arama yapıldı.


Aramada 2 cam kavanoz içerisinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ile kimyasal ölçümlerde kullanılan şırınga ele geçirildi.

İş yeri sahibi Ö.A. ve S.K. gözaltına alındı.

Maddenin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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