Osmaniye'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi'nde Ö.A. ve S.K'ye ait iş yerinde arama yapıldı.



Aramada 2 cam kavanoz içerisinde cıva olduğu değerlendirilen 15 gram madde ile kimyasal ölçümlerde kullanılan şırınga ele geçirildi.

İş yeri sahibi Ö.A. ve S.K. gözaltına alındı.

Maddenin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği öğrenildi.