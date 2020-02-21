Osmaniye'de çocuklara acil sağlık hizmetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de çocuklara acil sağlık hizmetleri tanıtıldı

6 saat önce

Osmaniye'de "Minikler 112" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine acil sağlık hizmetleri ve 112 çalışmaları tanıtım etkinliği düzenlendi.

Osmaniye'de çocuklara acil sağlık hizmetleri tanıtıldı, System.String[]

Osmaniye'de "Minikler 112" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine acil sağlık hizmetleri ve 112 çalışmaları tanıtım etkinliği düzenlendi.


Dede Korkut İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği çalışanları öğrencilere bilgi verdi, şapka dağıttı.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, ilkokullarda acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve gereksiz 112 aramalarının azaltılması için çalışma yapıldığını söyledi.

6 ambulans ve 21 sağlık personeliyle öğrencilere 112 acil servis çalışmaları hakkında bilgi verildiğini ifade eden Öznavruz, "Osmaniye'de 250 okulda proje tanıtımı ve eğitim çalışması yapılması planlandı. Öğrencilere yönelik yapılan eğitimlerde 112 Acil Çağrı hattına yapılan gereksiz aramaları azaltmak, gerekli olduğunda 112 Acil Çağrı sistemi ile nasıl iletişim kurulacağını öğretmek, trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi, çocukların karşılaştığı sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Projede ayrıca öğrencilerimiz tam donanımlı ambulansları tanıma fırsatı buluyor." şeklinde konuştu.


Projenin başlamasından sonra olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Öznavruz, "Çocuklarımızı eğitmek, onlara bu bilinci vermek geleceğe yönelik olarak başta ebeveynler olmak üzere izler önemli faydalarını gördük. Bilindiği gibi çocuklar ailelerini etkileyebiliyorlar. Bu sebeple proje çocuklar üzerinden başlatıldı. Proje sayesinde 112 komuta merkezine gelen asılsız çağrılarda azalma olduğunu ve gerçek çağrıların geldiğini gördük. Dolayısıyla bu çağrı sayısının azalmasıyla birlikte vakaya ulaşma noktasında ciddi mesafeler katettik" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul yetkilileri ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Osmaniye, Korkut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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