Osmaniye'de çocuklara özel trafik eğitim parkı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de çocuklara özel trafik eğitim parkı yapıldı

07.01.2021 09:39
Osmaniye'de çocuklara özel trafik eğitim parkı yapıldı, System.String[]

Osmaniye'de okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ders olarak aldıkları teorik trafik bilgilerini uygulamada daha iyi öğrenebilmeleri için yapılan trafik eğitim parkı tamamlandı.

Osmaniye'de okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ders olarak aldıkları teorik trafik bilgilerini uygulamada daha iyi öğrenebilmeleri için yapılan trafik eğitim parkı tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik derslerde aldıkları teorik eğitimlerini uygulamada öğrenmeleri amacıyla her ilde oluşturmayı planladığı çocuk trafik parkı Osmaniye'de tamamlandı. Parkta incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz'a bilgiler veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, parkın trafik eğitimlerinde gerçeğe yakın sinyalizasyon sistemleri, kavşak geçişleri, yaya geçişleri, bisiklet yolları yapıldığını kaydetti.

Parkın içeriğiyle ilgili bilgiler veren Bolat, "Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek için bu parkı yaptık. Okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak için böyle bir çalışma yapıldı. 6 bin 050 metrekare alan üzerinde yapılanan çocuk trafik parkında, günlük trafik yaşantısı içerisinde sürekli karşılaştığımız okul, hastane, itfaiye, demir yolu ile hemzemin geçişleri bulunuyor. Ayrıca park içerisinde çocukların trafik eğitimlerinde gerçeğe yakın şekilde sinyalizasyon sistemleri, kavşak geçişleri, yaya geçişleri, bisiklet yolları yapıldı" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise, "Çocuklarımızın trafik eğitimi alması anlamında trafik eğitim parkımız önemli bir işlev görecektir. Trafik kurallarının, bu kuralları uygulamanın gerekliliğinin öğretileceği parkımızda çocuklarımızın iyi bir trafik eğitimi alması sağlanacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, trafik eğitim parkımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye'de çocuklara özel trafik eğitim parkı yapıldı
Osmaniye'de çocuklara özel trafik eğitim parkı yapıldı

Osmaniye, Bisiklet, Çocuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de çocuklara özel trafik eğitim parkı yapıldı - Son Dakika


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